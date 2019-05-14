شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الإسلامى تدين الهجوم الإرهابى على محطتى ضخ بترول بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الهجوم الإرهابي بطائرات بدون طيار مفخخة الذي استهدف محطتي ضخ لخط الأنابيب بمدينتي الدوادمي وعفيف في السعودية. وأكدت المنظمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم،الثلاثاء، أنها تدين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف مصالح الدول، وإمدادات النفط العالمية ومحاولة زعزعة أمن واستقرار البلدان.

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