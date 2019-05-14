شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع البابا ثيودوروس الثانى أنشطة الكنيسة بالدول الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، بدور الخارجية والسفارات المصرية في القارة الأفريقية

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن البابا ثيودوروس الثاني يلقى كل ترحيب خلال زيارته القاهرة، مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به الكنيسة، بما في ذلك بالدول الأفريقية، وما تعكسه أنشطة الكنيسة الخيرية من حرص على دعم الأشقاء الأفارقة في العديد من المجالات.

و أكد البابا ثيودوروس الثاني حرص الكنيسة على تقديم الدعم للدول الأفريقية الشقيقة، مستعرضاً الأنشطة المختلفة للكنيسة في القارة وزياراته المتعددة للدول الأفريقية المختلفة، حيث يعتزم في هذا الإطار القيام بزيارة لتنزانيا.