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وأوضحت القناة العبرية أن تحذير الخارجية الأمريكية تضمن وقوع أحداث أمنية في الضفة الغربية أو القدس، أو من قطاع غزة، مثل إطلاق الصواريخ، تجاه مهرجان "اليوروفيجين" في تل أبيب.
وأشارت القناة العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب، وقام بنشر بطاريات "القبة الحديدية" في منطقة غوش دان، قبل يومين، أي مع مطلع الأسبوع الجاري، تحسبا لإطلاق صواريخ من قطاع غزة، خلال انعقاد مسابقة الأغنية الأوروبية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالتزامن مع ذكرى النكبة... تحذير أمريكي جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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