بالتزامن مع ذكرى النكبة... تحذير أمريكي جديد

وذكرت القناة العبرية الثانية، ظهر اليوم، الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الأمريكية نشرت في بيان لها أن هناك تخوفات من وقوع هجمات مسلحة، خلال أيام مسابقة الأغنية الأوروبية "يورفيجين"، أو في ذكرى النكبة، أو الذكرى السنوية الأولى لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والتي توافق الرابع عشر من شهر مايو/آيار.

وأوضحت القناة العبرية أن تحذير الخارجية الأمريكية تضمن وقوع أحداث أمنية في الضفة الغربية أو القدس، أو من قطاع غزة، مثل إطلاق الصواريخ، تجاه مهرجان "اليوروفيجين" في تل أبيب.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب، وقام بنشر بطاريات "القبة الحديدية" في منطقة غوش دان، قبل يومين، أي مع مطلع الأسبوع الجاري، تحسبا لإطلاق صواريخ من قطاع غزة، خلال انعقاد مسابقة الأغنية الأوروبية.