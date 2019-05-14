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تقول الزوجة: "باخد العيال وبجيب العيال وباروح الشغل وباروق (أرتب البيت) والأكل على النار.. مقصرة أنا علشان الأكل على النار؟" فيرد الزوج قائلاً: "الشقة عبارة عن زبالة". وذلك بحسب وكالة "رويترز".
خلافات زوجية
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
والهدف هو الحد من الطلاق، بعد أن بلغ عدد حالات الطلاق أكثر من 198 ألف حالة في 2017، بزيادة بنسبة 3.2 بالمئة عن العام السابق.
ومشروع "مودة" ما زال في طور التجربة، لكن الهدف منه هو استهداف 800 ألف شاب وشابة سنويًا، بدءًا من عام 2020، وأن يصبح تلقيه إلزاميا في نهاية الأمر على طلبة الجامعات قبل تخرجهم.
وبعد مشاهدة المسرحية أشار بعض الطلبة والمدارس إلى أن على الزوج أداء المزيد من المهام المنزلية.
وقال المدرس صلاح أحمد إنّ "مش واجب عليها تعمل ده"، وأضاف أن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) كان يساعد زوجاته في جميع المهام ويجب الاقتداء به. لكنه قال، كذلك الزوجة يجب أن تكون أكثر تفهمًا، وأن تبدو بمظهر حسن أمام زوجها، بدلًا من استقباله وهي تكنس الأرض.
وقالت جوليا جوزيف (23 عامًا) التي حضرت الفصل الدراسي مع خطيبها، إنها تشعر بالقلق من أن تؤثر المصاعب الاقتصادية في مصر على زواجها. فالزوجان لا يمكنهما الاعتماد على راتب واحد لذلك ستضطر للعمل، وهو ما قد يؤدي إلى ترتيبات تشبه الواردة في المسرحية.
أطفال الشوارع
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
وقال عمرو عثمان مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي المصرية: "إذا كنا عايزين نحل المشكلة من جذورها بنكلم وبنخاطب المقبلين على الزواج".
وأضاف أنّ هناك ارتباطًا في مصر بين الطلاق ومشكلات، مثل أطفال الشوارع وإدمان المخدرات.
وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر للشباب في يوليو/تموز، إنّ الطلاق والانفصال يعني أن ملايين الأطفال المصريين يعيشون بدون أحد أبويهم.
وأضاف السيسي إنه يريد أن ينهي ظاهرة الطلاق الشفهي، إي إلقاء يمين الطلاق دون توثيقه رسميًا، في مصر لأن معدلات الطلاق مرتفعة للغاية. وقال مسؤولون إن مشروع مودة انطلق استجابة لدعوة السيسي".
كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذا لتعليمات السيسي... مشروع "مودة" في طريقه للانطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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