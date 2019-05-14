مستشار اقتصادي دولي: استهداف "أرامكو" السعودية تداعياته خطيرة

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قال الدكتور محمد الصبان المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي "سعودي" في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، إن استهداف شركة النفط السعودية من جانب الحوثيين هو حادث خطير له انعكاساته ليس فقط على المملكة وإنما على المجتمع الدولي بشكل عام، نظرا لأنها أكبر مصدر للبترول في العالم والذي يصل إلى أكثر من 7 مليون برميل يوميا.

وأضاف الصبان، المملكة كانت على الدوام مصدر آمن وموثوق يعتمد عليها العالم في الحصول على ما يحتاج إليه من مصادر الطاقة، تلك الصورة المشرقة تحاول إيران تغييرها عن طريق أذرعها في اليمن، وحتما ستكون هناك مواقف للولايات المتحدة والدول الأوروبية وبعض حلفاء إيران مثل الصين والتي تعتمد على نفط الخليج بنسب كبيرة جدا، تلك القوى لن تقبل بتلك الحوادث المتكررة.

وتابع المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي، إن حادثة اليوم في شركة أرامكو بالرياض ليست بعيدة عن عمليات استهداف السفن النفطية السعودية والإماراتية بالقرب من المياه الإقليمية الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تلك الأعمال الإرهابية تريد إيران من خلاله توصيل رسالة للعالم بأن البترول الخليجي ليس آمنا إطلاقا وهذا غير صحيح، وسيقف العالم موحدا ضد إيران في سبيل منعها من تنفيذ هذا السيناريو.

وأكد الصبان أن هناك تشابها كبيرا بين عمليات الفجيرة وتفجيرات شركة أرامكو بالرياض صباح اليوم، إيران تريد أن تخبر العالم بأنها تستطيع إصابة الاقتصاد العالمي بأزمة كبرى، ليس فقط عبر صادرات دول الخليج بل عبر مضيق هرمز وخطوط الأنابيب التي تحمل ما يقارب 5 مليون برميل يوميا عبر الساحل الغربي من البحر الأحمر.

وأوضح المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي، الرسائل الإيرانية واضحة تماما واثبتتها التحقيقات في حادثة الفجيرة، أما استهداف شركة أرامكو هي رسالة من إيران عن طريق الحوثيين للسعودية.

وتوقع الصبان تكرار مثل هذه العمليات التي تستهدف المنشآت النفطية ما لم تكن هناك مواقف دولية حاسمة للحد من الهجمات الإيرانية سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة عن طريق عملائها.

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© REUTERS / Ahmed Jadallah

وأشار المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي، إلى أنه سيكون هناك رد عالمي على واقعة استهداف شركة أرامكو، فقد وضحت الصورة تماما اليوم أمام من ينتقدون التحالف والمملكة في اليمن، بأن الحوثيين هم أذرع وعملاء إيران.

ولفت الصبان إلى أن أسعار النفط بدأت في الارتفاع منذ واقعة استهداف السفن في الفجيرة بواقع 1.5 إلى 2 %، وقد وصلت الرسالة للعالم وفهمها وسيقوم بالرد المناسب عليها.

وصرح المتحدث الأمني لرئاسة أمن المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، أنه جرى استهداف لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة "أرامكو" بمحافظتي الدوادمي وعفيف بالرياض بهجوم إرهابي.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، فإن الحادث وقع ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، مضيفة "حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض".

من جهته، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد بن عبد العزيز الفالح، بأن محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق — غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، تعرضتا لهجوم من طائرات "درون" بدون طيار مفخخة.