وذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية أنهت ظهر اليوم مناورة طارئة تحاكي تحطم طائرة في مطار حيفا.
وأوضحت القناة عبر شريط فيديو أن المناورة جرت بين الساعة 09:30 والساعة 13:30، اليوم الثلاثاء، كجزء من الاستعدادات لخطة الطوارئ في مطار حيفا.
وأشارت القناة العبرية إلى أنه في أثناء التمرين، لم يكن هناك أي نشاط للطيران في مدينة حيفا، وستشهد حركة المرور نشاطا مكثفا لسيارات الإطفاء.
وأوردت القناة أن المناورة شملت اشتعال نيران وحالات تسرب لمواد خطيرة، وبأن أكثر من جهة حكومية عملت بالتنسيق لمواجهة مثل هذه الحرائق.
كانت هذه تفاصيل خبر مناورة طارئة في مطار إسرائيلي ...(بالفيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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