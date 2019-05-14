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القاهرة — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التابعة للحوثيين في صنعاء يحيى رسول، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "نفذ سلاح الجو المسير عملية على منشآت حيوية للعدو في محافظتي الدوادمي وعفيف بـ7 طائرات دون طيار تابعة لسلاح الجو المسير".
© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD
وأضاف المتحدث أن الهجوم استهدف الخط النفطي "الذي يضم 3 ملايين برميل نفط يوميا"، مؤكدا "العملية الناجحة التي نفذت بعد رصد دقيق والتعاون مع الشرفاء من أبناء تلك المناطق للتوقف الكامل لضخ النفط عبر ذلك الأنبوب".
ولفت المتحدث إلى أن هذه "العملية النوعية في إطار الرد المشروع على الجرائم المرتكبة بحق شعبنا العزيز ووطننا"، مشددا "نؤكد جهوزيتنا لتنفيذ عمليات نوعية أخرى ردا على استمرار الجرائم والحصار".
وأعلن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة السعودية، اليوم أنه حدث "استهداف محدود" لمحطتي الضخ البترولية، التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.
وأضاف أن "الجهات المختصة باشرت مسؤولياتها بالموقعين، وسيتم الإعلان لاحقا بأي مستجدات"، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
بدوره، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن "استهداف أنابيب النفط تم عبر هجوم من طائرات بدون طيار مفخخة وتم السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة".
كانت هذه تفاصيل خبر "الحوثيون" يعلنون مسؤوليتهم عن الهجوم على مضختي نفط في السعودية بـ 7 طائرات مسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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