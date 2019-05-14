- 1/2
- 2/2
وذكرت وكالة "سانا" أن الرئيس السوري بشار الأسد ترأس اليوم الثلاثاء اجتماعاً دوريا للحكومة تركز حول استراتيجية كيفية تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطن السوري في المرحلة المقبلة.
© AFP 2019 / Sana
وأكد الرئيس السوري على ضرورة وضع المواطن بصورة السياسات التي تنفذها الحكومة في مواجهة الأخبار المغلوطة أو غير الصحيحة، وبين أن "ضعف التواصل وعدم النجاح في التسويق الصحيح لعمل مؤسسات الدولة والعمل في إطار فردي أسهم في تضخم صورة الأزمات التي تسبب بها وخلقها أعداء الشعب السوري للعام الثامن على التوالي على الأصعدة كافة ولا سيما العسكرية والسياسية والاقتصادية وهنا تكمن أهمية وضع آلية تواصل تسمح بوضع المواطن في صورة السياسات التي تنفذها المؤسسات الرسمية في مواجهة الأخبار المغلوطة أو غير الصحيحة".
وأردف الأسد أن الحوار مع المواطن ومعرفة كيفية مخاطبته وتوجيه الرسائل التي تلبي احتياجاته هي الطريق الأمثل لمعرفة التغيرات التي تطرأ على المجتمع وكيفية تطوره وبالتالي التطور معه وبناء علاقة جيدة بين المواطن والحكومة قائمة على المصداقية.
واستمع الرئيس الأسد من الوزراء عن المعوقات التي تواجههم في عملهم والمقترحات التي يمكن أن تسهم في التغلب على هذه المعوقات وتطوير الأداء الحكومي بما ينعكس بشكل مباشر على المواطن.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسد يوصي الحكومة بالشفافية وتزويد المواطن بالمعلومات لتعزيز التواصل (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.