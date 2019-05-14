الأسد يوصي الحكومة بالشفافية وتزويد المواطن بالمعلومات لتعزيز التواصل (صور)

وذكرت وكالة "سانا" أن الرئيس السوري بشار الأسد ترأس اليوم الثلاثاء اجتماعاً دوريا للحكومة تركز حول استراتيجية كيفية تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطن السوري في المرحلة المقبلة.

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وبحسب الوكالة، أشار الرئيس السوري خلال الاجتماع الذي عقد في مقر رئاسة الوزراء إلى أن "الخطوة الأهم على طريق بناء تواصل فاعل مع المواطن هي الشفافية وتزويده بالمعلومة إن كان حول الأزمات والحالات الطارئة التي تواجه الحكومة ولها تأثير مباشر على حياة الناس أو التي يمكن أن تساعد الناس على فهم عمل الحكومة والمؤسسات الرسمية".

وأكد الرئيس السوري على ضرورة وضع المواطن بصورة السياسات التي تنفذها الحكومة في مواجهة الأخبار المغلوطة أو غير الصحيحة، وبين أن "ضعف التواصل وعدم النجاح في التسويق الصحيح لعمل مؤسسات الدولة والعمل في إطار فردي أسهم في تضخم صورة الأزمات التي تسبب بها وخلقها أعداء الشعب السوري للعام الثامن على التوالي على الأصعدة كافة ولا سيما العسكرية والسياسية والاقتصادية وهنا تكمن أهمية وضع آلية تواصل تسمح بوضع المواطن في صورة السياسات التي تنفذها المؤسسات الرسمية في مواجهة الأخبار المغلوطة أو غير الصحيحة".

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وأردف الأسد أن الحوار مع المواطن ومعرفة كيفية مخاطبته وتوجيه الرسائل التي تلبي احتياجاته هي الطريق الأمثل لمعرفة التغيرات التي تطرأ على المجتمع وكيفية تطوره وبالتالي التطور معه وبناء علاقة جيدة بين المواطن والحكومة قائمة على المصداقية.

واستمع الرئيس الأسد من الوزراء عن المعوقات التي تواجههم في عملهم والمقترحات التي يمكن أن تسهم في التغلب على هذه المعوقات وتطوير الأداء الحكومي بما ينعكس بشكل مباشر على المواطن.