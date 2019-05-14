تلبية لدعوة أردوغان.. رئيس وزراء العراق يزور تركيا الأربعاء

أنقرة / زهرة فاتح بياض / الخليج 365
يجري رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأربعاء، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الثلاثاء، أن الجانبين سيبحثان خلال اللقاءات قضايا مكافحة الإرهاب، وإعادة إعمار العراق، والخطوات التي يجب اتخاذها لتطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات وعلى رأسها التجارة والطاقة.
ومن المنتظر أن يتبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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