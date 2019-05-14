شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية مهنة شيخ المعارض لتقدير حوادث السيارات.. في هذا التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - الرياض:

كشف المدير التنفيذي للتخطيط وتطوير الأعمال بالهيئة السعودية للمقيمين فيصل المنديل، أن مطلع العام الهجري المقبل 1441هـ سيشهد نهاية شيخ المعارض لتقدير حوادِث السيارات، رغم أن الهيئة ما زالت تستعين بشيخ المعارض في حال تلف السيارة بالكامل.

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وأوضح المنديل – وفقاً لـ”الرياض” – أن هيئة المقيمين أصدرت خلال الربع الأول من العام 2019 أكثر من 88 ألف تقرير عن أضرار حوادِث مرورية، بقيمة 581 مليون ريال في منطقة الرياض وحدها.

وتابع أن مركزين لتقييم حوادِث السيارات سيفتتحان في المنطقة الشرقية خلال نوفمبر المقبل، فيما ستبدأ ثلاثة مراكز في جدة العمل خلال العام 2020، في حين يبلغ عدد المراكز العاملة في الرياض خمسة مراكز.

ويُتوقع أن يصل عدد مراكز تقييم حوادث المركبات بحلول العام 2020 إلى 25 مركزاً في 13 مدينة في المملكة، حيث توجد بالرياض حالياً خمسة مراكز ومركزان في جدة ومركز في الخبر وآخر في الدمام، فيما يستوعب المركز الواحد 400 سيارة يومياً.