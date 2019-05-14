المجلس العسكري السوداني يتوصل إلى اتفاق مع المعارضة

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اتفقت قوى الحرية والتغيير في السودان مع المجلس العسكري الانتقالي على هياكل السلطة الانتقالية وسلطاتها، ما يعد تطورا مهما في عملية التفاوض الشاقة التي يخوضها الطرفان منذ أيام، وذلك بحسب تصريحات لأحمد ربيع، القيادي في قوى الحرية والتغيير، اليوم الإثنين، لـ"العربية. نت". وقال ربيع، إن المحادثات كانت إيجابية وربما تسفر عن اتفاق نهائي في حال سيرها على المنوال نفسه. فيما أعلن متحدث باسم المجلس الانتقالي في السودان، اليوم، الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير على هيكلية السلطة الانتقالية.

وقال المتحدث: "ناقشنا هيكل السلطة الانتقالية واتفقنا عليه تماما"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على المهام والسلطات في المستويات السيادية والتنفيذية والتشريعية. وكشف الطيب العباس، عضو لجنة التفاوض المشتركة بين المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير" المعارضة في السودان، في تصريح لـ"روسيا اليوم" عن تفاصيل

وقال المتحدث: "ناقشنا هيكل السلطة الانتقالية واتفقنا عليه تماما"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على المهام والسلطات في المستويات السيادية والتنفيذية والتشريعية. وكشف الطيب العباس، عضو لجنة التفاوض المشتركة بين المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير" المعارضة في السودان، في تصريح لـ"روسيا اليوم" عن تفاصيل ما تم الاتفاق عليه اليوم بين الطرفين. Advertisements وقال العباس إن الاتفاق بين المجلس والمعارضة ينص على النقاط التالية: - يتم تشكيل الحكومة الانتقالية المدنية من "قوى الحرية والتغيير"، والبرلمان الانتقالي سيشكل بالتشاور بين "قوى الحرية والتغيير" والمجلس العسكري. - المجلس السيادي سيكون تشريفيا. - تشكيل مجلس قضاء يضمن استقلال السلطة القضائية. - إعلان قرار حالة الطوارئ يتم ابتداء من مجلس الوزراء ويصادق عليه المجلس السيادي.

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