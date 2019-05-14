انت الان تتابع بنك الكويت الوطني يحصد جائزة الابتكار المصرفي لعام 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مدير عام مجموعة العمليات في بنك الكويت الوطني محمد يوسف الخرافي

حصد بنك الكويت الوطني جائزة التميز في الابتكار المصرفي على مستوى العالم في خدمات المدفوعات المالية للعام 2019 من مجلة "جلوبل فاينانس" العالمية، وذلك خلال الاستبيان السنوي الذي شارك فيه مئات الخبراء والمحللين وكبار المستشارين والمديرين التنفيذيين لكبرى الشركات حول العالم.

ووقع الاختيار على بنك الكويت الوطني كأفضل بنك لعام 2019 في خدمات المدفوعات والتحويلات الفورية التي تتيح تتبع حالة التحويلات من قبل العملاء.

وأعلنت "جلوبل فاينانس" عن قائمة الفائزين بجائزة أفضل البنوك الرقمية والابتكارات في مجال الخدمات المالية عالمياً للعام 2019 وذلك للعام السابع على التوالي في قطاعات من بينها: إدارة النقد، المدفوعات والتمويل التجاري، تمويل الشركات، التمويل الاسلامي.

وتعقيباً على الفوز بهذه الجائزة المرموقة قال مدير عام مجموعة العمليات في بنك الكويت الوطني، محمد يوسف الخرافي :"يعكس فوز بنك الكويت الوطني بهذه الجائزة قدرته على التفوق في الخدمات الرقمية المبتكرة، كما تمثل اعترافاً بنجاح المبادرات التي يطلقها البنك في مسار التحول الرقمي الذي ينتهجه من أجل تقديم أفضل الخدمات لعملائه".

وأضاف الخرافي أن الابتكار الرقمي من أهم الركائز الأساسية لاستراتيجية البنك في سبيل الحفاظ على مكانته الريادية على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال نقل وتطبيق أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الخدمات المصرفية إلى جميع عمليات البنك التشغيلية.

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وأكد على أن بنك الكويت الوطني سبّاق دائماً نحو تطوير المنتجات التي تلبي احتياجات العملاء، مشيراً إلى أن الوطني أول من ادخل أحدث التقنيات في مجال المدفوعات والتحويلات الفورية في الكويت.

ويعد بنك الكويت الوطني أول بنك في الكويت يقدم ميزة تتبع التحويلات من خلال قنواته الرقمية التي تشمل الوطني عبر الموبايل والوطني عبر الانترنت والوطني عبر الإنترنت للشركات، حيث يمكن لعملاء البنك التحقق من حالة التحويل عبر الإنترنت بشكل آمن وسريع.

يذكر أن جلوبل فاينانس العالمية التي تأسست في العام 1987 وتتخذ من نيويورك مقراً لها من أعرق المجلات المتخصصة في قطاعي التمويل والاقتصاد ويبلغ عدد قرائها أكثر من 50 ألفاً من المديرين التنفيذيين ومسؤولي القرارات الاستثمارية والاستراتيجية في المؤسسات المالية في 188 دولة حول العالم.

وتجري المجلة سنوياً العديد من الاستبيانات حول الابتكار والربحية للبنوك والمؤسسات المالية حول العالم يتم على إثرها اختيار الأفضل على المستوى الإقليمي والعالمي.

هذا ويواصل بنك الكويت الوطني تميزه بأعلى مستويات التصنيف الائتماني ضمن كافة بنوك منطقة الشرق الأوسط، وذلك بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث: موديز، فيتش وستاندر آند بورز، بدعم من رسملته القوية وسياسات الإقراض الحكيمة التي يتبعها، واتباعه لمنهج منظم لإدارة الأصول، إلى جانب الخبرة والاستقرار الذي يتمتع به جهازه الإداري. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة الثالثة عشرة على التوالي، كما أنه حاز على جائزة أفضل بنك على مستوى الكويت من مؤسسة "ذا بانكر" و"يورومني" و"جلوبل فينانس" في العام 2018.