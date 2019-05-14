وزير الدفاع الكويتي يزور السعودية لتفقد قوات بلاده المشاركة في إعادة الأمل

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الكويت: توجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح يرافقه وفد رفيع المستوى إلى المملكة العربية السعودية للاطمئنان على القوات الكويتية المشاركة في (إعادة الأمل) وتفقدها وتهنئتها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إنه كان في وداعه على أرض المطار نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح.

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