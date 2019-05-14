أمير الكويت يزور الرئاسة العامة للحرس الوطني

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الكويت: دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قوات بلاده إلى رفع درجة الاستعداد، تحسباً لـ"التطورات والمستجدات الخطيرة التي يشهدها محيطنا الإقليمي".
وقال أمير الكويت خلال لقاء مع قيادات الحرس الوطني وضباطه مساء أمس: "لا يخفى عليكم التطورات والمستجدات الخطيرة التي يشهدها محيطنا الإقليمي والتي تستوجب منكم أقصى درجات الحيطة والحذر لدى أداء المهام المناطة بكم، لا سيما المتعلقة بحماية المؤسسات العامة".
كما زار الشيخ صباح نادي ضباط الجيش. وشدد على ضرورة "اليقظة والحذر والجهوزية للحفاظ على وطننا العزيز وتجنيبه من كل خطر والتصدي بكل حزم لكل من يتربص به شراً". وقال: "لا تزال العديد من مناطق الصراع في محيطنا الإقليمي تعاني من حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن، وثقتنا بكم كبيرة على القيام بمتطلبات الموقف".
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