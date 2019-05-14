هذا ما حدث للبورصة السعودية عقب هجمات جوية على منشأت حيوية

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ووفقا لوكالة "رويترز"، فتحت السوق مرتفعة بعد تكبدها خسائر ثقيلة ليومين.
© AP Photo / Leslie Pratt, US Air Force
واستهدف الهجوم خط الأنابيب الرابط بين المنطقة الشرقية وينبع، وقامت أرامكو السعودية بإيقاف الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق، صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على منشآت حيوية سعودية.
وتقود المملكة العربية السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.
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