أسعار النفط تقفز بفعل الهجوم على منشآت شركة "أرامكو" السعودية

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© AP Photo / Leslie Pratt, US Air Force
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.35 دولار للبرميل، مرتفعة 31 سنتا أو 0.51 بالمئة.
ونقلت "وكالة الأنباء السعودية" عن وزير الطاقة خالد الفالح قوله إن "أرامكو" أوقفت الضخ في خط أنابيب شرق- غرب لحين تقييم الأضرار، لكن الإنتاج والتصدير مستمر دون "انقطاع".
وقال الفالح إن الهجوم "عمل إرهابي" يستهدف إمدادات النفط العالمية.
وقالت المملكة، في وقت سابق، إن ناقلتي نفط سعوديتين كانتا من بين سفن تعرضت لهجوم قبالة ساحل الإمارات يوم الأحد، مما يشير إلى تصاعد التوترات في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
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