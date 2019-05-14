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© REUTERS / STRINGER
وتوقع حاج أن كل الاحتمالات مفتوحة لهجوم آخر لأن النظام السابق لديه ميليشيات تمتلك أسلحة كثيرة ولم يتم القبض على هذه العناصر أو جمع السلاح للآن مع اتخاذ الجميع الحيطة بعدم تكرار ذلك. وأكد ساطع أن المفاوضات ستستمر بشكل سلس للوصول لنهايات منطقية نحو حكم مدني وبما يتناغم مع مطالب الثورة وتطلعات الشعب السوداني.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي سوداني: احتمالات لهجمات أخرى لأن النظام السابق لديه أسلحة كثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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