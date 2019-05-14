قيادي سوداني: احتمالات لهجمات أخرى لأن النظام السابق لديه أسلحة كثيرة

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وأضاف ساطع لـ "سبوتنيك" أن ما تم أثار حفيظة كتائب النظام السابق لأنها تريد العودة إلى المربع صفر لذلك هاجموا المعتصمين بالأسلحة، ما أدى الى سقوط 7 شهداء وعدد كبير من الجرحى، ما جعل المجلس العسكري يصدر بيانا، أدان فيه ذلك ونزلت قوات الجيش وتم القبض على بعض هذه الميليشيات ويتم العمل لمحاصرة هؤلاء ومنعهم من إثارة الفوضى.

وتوقع حاج أن كل الاحتمالات مفتوحة لهجوم آخر لأن النظام السابق لديه ميليشيات تمتلك أسلحة كثيرة ولم يتم القبض على هذه العناصر أو جمع السلاح للآن مع اتخاذ الجميع الحيطة بعدم تكرار ذلك. وأكد ساطع أن المفاوضات ستستمر بشكل سلس للوصول لنهايات منطقية نحو حكم مدني وبما يتناغم مع مطالب الثورة وتطلعات الشعب السوداني.