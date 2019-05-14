الجيش السوري يحرر بلدة الحمرا والمطار الشراعي شمال غرب حماة

وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة أن جنود الجيش السوري تقدموا إلى مواقعهم الجديدة بعد اشتباكات عنيفة انطلقت منذ صباح اليوم مع مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" وحلفائه.

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وتكمن أهمية سيطرة الجيش على بلدة الحمرا وعلى المطار الشراعي الزراعي القريب من بلدة الشريعة التي حررها الجيش السوري قبل يومين، في إطباق الحصار على المجموعات الإرهابية المسلحة في مجموعة من القرى والبلدات مثل الحويز والحويجة وجسر بيت الراس.

وقال علي طه، قائد إحدى مجموعات الاقتحام في "قوات النمر" لـ "سبوتنيك" أن عملية سيطرة الجيش السوري يوم أمس على محاور استراتيجية كـ(تل هواش الاستراتيجي وهواش ومزارع رسم الأحمر والجابرية والتوبة ومزارع رسم إدريس)، ساهم إلى حد كبير في سيطرة الجيش إلى المناطق المحررة اليوم بعد اشتباكات عنيفة وتمهيد جوي ومدفعي من قبل الطيران الحربي.

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وأضاف طه أن عملية الجيش مستمرة حتى تطهير آخر معاقل المجموعات المسلحة على هذا المحور، مشيرا إلى أن قيام تنظيم جبهة النصرة يوم أمس بتفجير جسر بيت الراس، لم يستطع وقف تقدم الجيش نحو بلدة الحمرا والمطار الشرعي.

وتسيطر "هيئة تحرير الشام" الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة لنصرة" الموالي لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، على مختلف مدن وبلدات محافظة إدلب.

وإلى جانب هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة"، تنتشر في ريفي حماة الشمالي واللاذقية الشمالي الشرقي عدة تنظيمات إرهابية تتقاسم معها النفوذ على المنطقة كـ "حراس الدين"، والحزب الإسلامي التركستاني (الصيني)، و"أنصار التوحيد" المبايع لـ"داعش"، وفصائل أخرى من جنسيات عدة.