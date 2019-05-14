البحرين تدين استهداف محطتي ضخ نفط في السعودية

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وجاء في بيان نشر على الصفحة الرسمية للخارجية البحرينية: "تستنكر وزارة خارجية مملكة البحرين وتدين بشدة الهجوم الإرهابي من طائرات بدون طيار مفخخة، الذي تعرضت له محطتا ضخ لخط الأنابيب في عمل إرهابي تخريبي جبان يستهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية والمنطقة، ويهدد سلامة إمدادات الطاقة إلى العالم".

وأكدت الخارجية موقف مملكة البحرين المتضامن بقوة مع المملكة العربية السعودية، ضد كل من يحاول تهديد أمنها أو المس بمصالحها واستقرار شعبها.

وأعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، اليوم، عن تعرض محطتي ضخ خط أنابيب البترول "شرق — غرب"، التي تنقل النفط من شرق السعودية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، لهجوم بطائرات من دون طيار (درون)، ما تسبب في نشوب حريق، خلف أضرارا محدودة.

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وقال الفالح، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، "إنه ما بين السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، التاسع من شهر رمضان المبارك 1440هـ الموافق 14 مايو 2019، تعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق — غرب، الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، إلى هجوم من طائرات درون، بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه، بعد أن خلَّف أضرارا محدودة".

وعقب الهجوم قامت شركة "أرامكو" النفطية بإيقاف الضخ في خط الأنابيب، ويجري تقييم الأضرار، وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.

جاء ذلك، عقب تصريح للناطق الأمني باسم رئاسة أمن الدولة السعودية، حول الهجوم، التي استهدف محطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة "أرامكو"، بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.