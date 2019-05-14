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وبحسب "سانا"، فإن الحكومة السورية ستعيد العمل بتوسيع محطة تشرين لتوليد الطاقة الكهربائية الواقعة جنوب شرق دمشق عن طريق شركة "بهارات" الهندية التي زار وفد منها موقع المحطة بعد توقف عن العملية لمدة سنوات بسبب الحرب السورية.
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وبيّن الوزير خربوطلي أن مدة تنفيذ المشروع تستغرق 29 شهراً للمجموعة الأولى و34 شهراً للمجموعة الثانية وبكلفة تبلغ نحو 305 ملايين يورو.
وكانت وزارة الكهرباء وقعت عام 2009 مع شركة بهارات الهندية عقداً لتنفيذ توسيع محطة تشرين الحرارية باستطاعة 400 ميغا واط من خلال مجموعتين بخاريتين تعملان على الفيول والغاز استطاعة كل منهما 200 ميغا واط.
وكانت الشركة الهندية بدأت أعمالها في توسيع المحطة في شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2010 لكن الشركة توقفت عن العمل بعد اندلاع الحرب السورية.
ولفت المدير التنفيذي لشركة "بهارات" أكيلكو مار إلى أن زيارة الوفد الهندي إلى سوريا تأتي للتنسيق مع الحكومة السورية للمباشرة بتنفيذ المشروع منتصف يونيو/حزيران المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا...شركة "بهارات" الهندية تعود لتوسع محطة كهرباء بكلفة 305 ملايين يورو (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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