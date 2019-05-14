مسؤول إيراني: مكر إسرائيلي وراء استهداف سفن نفط بالخليج

طهران / الخليج 365

قال مسؤول إيراني بارز، الثلاثاء، إن بلاده تعتقد أن "المكر الإسرائيلي" وراء حادث استهداف سفن نفط بالخليج.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، بهروز نعمتي، أن المجلس ناقش الحادث في اجتماع مغلق، وفق ما أوردته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وأضاف نعمتي في تصريح صحفي: "نعتقد أن المكر الإسرائيلي هو وراء هذه الحادثة"، دون إضافة توضيحات أخرى.

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والأحد، أعلنت الإمارات تعرض 4 سفن تجارية إلى "عمل تخريبي" أثناء مرورها في الخليج العربي قرب شواطئ إمارة الفجيرة، وقبل عبور مضيق هرمز، دون أن توجه اللوم في الحادث لأي بلد أو جهة أو تقدم تفاصيل أخرى. والإثنين، كشفت السعودية أن ناقلتي نفط سعوديتين كانت ضمن تلك السفن الأربعة.

وفي ظل وجود أصوات تلقي باللائمة على إيران في هذا الاستهداف للسفن، طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سيد عباس موسوي، عبر بيان، أبوظبي بالكشف ملابسات حادث التخريب، مؤكدا أنه "يبعث على القلق والأسف".

وجاء استهداف السفن الأربعة في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

كما جاء ذلك لاحقا لتهديد إيران بغلق مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لنقل الطاقة بالعالم، عقب قرار أمريكي بإنهاء إعفاءات من صادرات النفط الإيرانية كانت ممنوحة لـ8 دول.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.