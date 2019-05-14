إيران تدعو إلى إجراء استفتاء يحدد مستقبل فلسطين

أنقرة / أحمد دورسون / الخليج 365

دعت إيران إلى إجراء استفتاء من أجل تحديد مستقبل فلسطين، تشارك فيه كل مكونات الشعب الفلسطيني من مسلمين ومسيحيين ويهود.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ71 للنكبة الفلسطينية.

وأكد البيان أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، مسؤول عن تأسيس دولية فلسطينية وعاصمتها القدس، وعن "إنقاذ" الأراضي المحتلة من قبضة إسرائيل.

وأشار إلى انتظار إيران، من هذا المجتمع، القيام بـ "خطوات حازمة ضد الاحتلال الإسرائيلي".

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كما أفاد بضرورة توفير "الشروط اللازمة"، لإجراء استفتاء، يحدد عبره الشعب الفلسطيني نوع النظام السياسي الذي يرغب فيه.

من جانب آخر، ذكر البيان نفسه، أن فلسطين لم تشهد الاستقرار منذ النكبة، في 14 مايو/ أيار 1948.

وحمّل إسرائيل المسؤولية عن المشاكل التي تعيشها المنطقة، واصفا إياها بـ "التهديد الحقيقي" للأمن والسلام الدوليين.

ويطلق الفلسطينيون مصطلح "النكبة" على عملية تهجيرهم من أراضيهم على يد "عصابات صهيونية مسلحة" عام 1948، ويحيونها في 15 مايو من كل عام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.