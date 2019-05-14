تعرض محطتَي ضخ نفط سعوديتين لهجوم بطائرات "درون"

الرياض / طارق خالد / الخليج 365

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، تعرض محطتَي ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب، الذي ينقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات "درون" بدون طيار مفخخة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء، قال الفالح إن الهجوم تم ما بين السادسة والسادسة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأوضح الوزير أن الهجوم أسفر عن "اندلاع حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضرارا محدودة".

يأتي ذلك، بعد ساعات قليلة من إعلان الحوثيين إطلاق 7 طائرات مسيرة، وتنفيذها هجمات طالت منشآت حيوية سعودية، بحسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.

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وأوقفت شركة "أرامكو" السعودية، الضخ في خط الأنابيب حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة، لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.

وأكد الوزير أن المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، "وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك التي وقعت مؤخرا في الخليج العربي ضد منشآت حيوية، لا تستهدف المملكة فقط".

وذكر أن الهجمات تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي، "وتثبت مرة أخرى أهمية التصدي لكافة الجهات الإرهابية.. بما في ذلك مليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران".

وكانت الرياض قد أعلنت الإثنين، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وسبق إعلان الرياض، بيان لوزارة الخارجية الإمارات، قالت فيه إن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات (لم تحددها)، تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.