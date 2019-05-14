مكة.. حريق فندق يتسبب في إخلاء معتمرين

صحيفة الخليج الالكترونية أخلت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة معتمرين وذلك إثر حريق مضخة في فندق مكون من 21 دور بالعاصمة المقدسة. وقد تلقت عمليات الدفاع المدني بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في مبنى بحي الششة، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مضخة تقع في بدروم الفندق وجرى إخلاء ساكنيه واخماد النار، ولم تتضح أي إصابات في الأرواح ولله الحمد حيث جرى الاطمئنان على وضعهم، صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، الذي أوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقا مع الجهات المعنية.

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