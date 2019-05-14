- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توظيف أكثر من 25 ألف مواطن في قطاع المقاولات خلال الربع الأول من عام 2019.
وأضافت الوزارة أن 9.5 ألف من الذين تم توظيفهم شغلوا وظائف مهنية، مشيرة إلى زيادة معدل رواتب القطاع بنسبة 18% مقارنة بالربع الأول من عام 2018.
يذكر أن 5 جهات حكومية وقّعت على مذكرة تعاون لتوظيف 80 ألف سعودي وسعودية في أكثر من 8 مهن في قطاعي المقاولات والعقار، وذلك بدايةً من العام الجاري وحتى نهاية عام 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر توظيف 25 ألف مواطن في #قطاع_المقاولات بالربع الأول من 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.