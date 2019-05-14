توظيف 25 ألف مواطن في #قطاع_المقاولات بالربع الأول من 2019

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توظيف أكثر من 25 ألف مواطن في قطاع المقاولات خلال الربع الأول من عام 2019.

وأضافت الوزارة أن 9.5 ألف من الذين تم توظيفهم شغلوا وظائف مهنية، مشيرة إلى زيادة معدل رواتب القطاع بنسبة 18% مقارنة بالربع الأول من عام 2018.

يذكر أن 5 جهات حكومية وقّعت على مذكرة تعاون لتوظيف 80 ألف سعودي وسعودية في أكثر من 8 مهن في قطاعي المقاولات والعقار، وذلك بدايةً من العام الجاري وحتى نهاية عام 2020.