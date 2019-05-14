قوات الاحتلال تتوغل بشكل محدود جنوب قطاع #غزة

الخليج - واس توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بشكل محدود شرقي خانيونس، جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة ، أن عدة جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت ، لمسافة محدودة منطلقة من بوابة “السناطي” شرقي بلدة عبسان شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، ونفذت أعمال تجريف بالمكان.

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