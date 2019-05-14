الإصابات تضرب #برشلونة قبل مواجهة الكأس

صحيفة الخليج الإلكترونية

أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق سيواجه بعض الغيابات المؤثرة بين اللاعبين قبل لقاء برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 25 من الشهر الجاري على ملعب بينتو فيامارين.

وتأكد غياب عثمان ديمبيلي نجم الفريق عن مواجهة فالنسيا بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة سيلتا فيغو بمسابقة الليغا الإسبانية على ملعب بالايدوس وذلك بسبب عدم قدرة الطاقم الطبي على التعامل مع المشكلة التي يعانيها قبل لقاء الخفافيش.

ويعاني ديمبلي إصابة في العضلة ذات الرأسين بالفخذ وقد طلب الأطباء ضرورة حصول اللاعب على قسط من الراحة قد يصل إلى ثلاثة أسابيع على أقل تقدير.

وتعرضت إدارة برشلونة لانتقادات حادة بسبب الإصابات المتكررة للنجم ديمبيلي في الفترة الأخيرة وهو ما حرم الفريق جهوده في المباريات الحاسمة خاصة في لقاء ليفربول في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وفي نفس السياق فإن إدارة برشلونة تسابق الزمن من أجل علاج البرازيلي فيليبي كوتينيو والذي تعرض لاستطالة في عضلة الفخذ وقد يحتاج إلى الراحة لمدة 10 أيام لذا فمن المحتمل مشاركته.

وكان أرثور ميلو قد تعرض لإصابة هو الآخر ولم يشارك في لقاء خيتافي في الليغا الإسبانية لاسيما أنه آخر مباراة يلعبها الفريق في الكامب نو هذا الموسم.

ويحاول الجهاز الطبي علاج ميلو من ألم عظام العانة والتي داهمته قبل مواجهة خيتافي حيث يحتاج فالفيردي إلى جهوده في موقعة فالنسيا في نهائي الكأس خاصة أن الفوز بالبطولة يعني ارتفاع أسهم المدرب الإسباني في البقاء الموسم المقبل داخل البلوغرانا.

وكان فالفيردي قد تعرض لانتقادات كبيرة بسبب طريقة إدارته لمباراة ليفربول في لعب أنفيلد فيما توقعت بعض المصادر الصحفية الإسبانية الإطاحة برأسه عقب مباراة كأس ملك إسبانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة برشلونة اجتمع لمناقشة أزمة مباراة ليفربول وانتهى بضرورة الإعلان عن القرارات النهائية عقب نهاية الموسم فيما تقدم باعتذار إلى الجمهور الذي تألم مما خدث في ملعب أنفيلد.