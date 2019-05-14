العين يخطف مدرب #التعاون

صحيفة الخليج الإلكترونية

قطع العين شوطاً كبيراً للتعاقد مع مدرب التعاون السعودي البرتغالي بيدرو مانويل لقيادة الفريق في الموسم المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المدرب مع فريق التعاون السعودي هذا الموسم، ليصبح البرتغالي الأوفر حظاً لتولي المهمة في ضوء في ظل عدم حصول مستجدات في مفاوضات الصربيجوران ميلوفيتش مدرب فريق ريد ستار الصربي.

وتأتي هذه الانباء مع استعداد العين للإعلان عن تمديد عقد ريان يسلم، ليكون خامس اللاعبين الذين يتم تجديد عقودهم في الفترة الحالية، وذلك بعدما أعلن ليلة أمس الأول عن تمديد عقد مدافعه الدولي محمد أحمد لمدة 5 سنوات تستمر إلى عام 2024.

وجاء الإعلان عن تمديد عقد “بامبو”، ليكون رابع من تم تجديد عقده بعد خالد عيسى وأحمد برمان والياباني شيوتاني.

وذلك في وقت كشفت فيه وسائل إعلام سعودية أن “الزعيم” في مفاوضات مع نادي الهلال السعودي من أجل بحث ضم البرازيلي كارلوس إدواردو في صفقة تقدر بنحو 3 مليون يورو لفسخ عقده الذي يمتد لموسم آخر، وذلك في ظل عدم استمرار الثلاثي الأجنبي السويدي ماركوس بيرج والبرازيلي كايو لوكاس والبرتغالي روبن، كما يبحث العين إمكانية ضم لاعب خط وسط لم يتم تحديد هويته في الوقت الحالي، وفي حال لم يكتب لها النجاح فإنه يتوقع استمرار المالي تونجو حامد دومبيا مع الفريق في الموسم المقبل بعد الأداء الجيد الذي قدمه منذ انضمامه إلى صفوف “البنفسجي”، إلى جانب انسجامه مع المجموعة الحالية.