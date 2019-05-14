نوير يشكك في إمكانية انهاء الموسم مع #بايرن

أقر الحارس الألماني الدولي مانويل نوير انه قد لا يكون جاهزا لخوض مباراة فريقه بايرن ميونيخ الحاسمة في الدوري المحلي ضد اينتراخت فرانكفورت السبت المقبل. يغيب نوير عن الملاعب منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي لاصابة بربلة ساقه، وكان يأمل للعودة الى صفوف بايرن في مباراته الاخيرة التي تعادل فيها ضد لايبزيغ السبت الماضي.

ويبحث بايرن عن لقبه السابع تواليا في الدوري وسيضمن هذا الانجاز بحال عدم تعثره امام فرانكفورت.

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وقال نوير، المتوج بلقب كأس العالم مع المنتخب الألماني عام 2014، خلال حفل الاثنين حصل فيه على ميدالية رسمية في بافاريا بسبب العمل الخيري لمؤسسته مع الاطفال “لا تزال مباراة فرانكفورت ضمن تفكيري. لا يمكنني القول إذا كنت قادرا على اللعب أم لا. أعمل بجهد ويتعين علينا الانتظار بين يوم وآخر”.

ويتصدر بايرن الترتيب قبل المرحلة الختامية بفارق نقطتين عن غريمه وملاحقه بوروسيا دورتموند، مع أفضلية فارق كبير من الأهداف أيضا (+52 لبايرن مقابل +35 لدورتموند).

وأكد نوير (33 عاما) انه “متفائل” بشأن حصد لقب جديد مع بايرن، علما بانه غاب عن نهاية الموسم الماضي بعد كسر في قدمه ابعده فترة طويلة عن الملاعب.

وتنتظر بايرن، الذي حمل الوانه سفن اولرايش في غياب نوير، مباراة هامة أخرى بعد أسبوع في نهائي مسابقة الكأس ضد لايبزيغ.