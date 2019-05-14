شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» تعلن توظيف 25 ألف مواطن في قطاع المقاولات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توظيف أكثر من 25 ألف مواطن في قطاع المقاولات خلال الربع الأول من عام 2019.
وأضافت الوزارة أن 9500 من الذين تم توظيفهم شغلوا وظائف مهنية، مشيرة إلى زيادة معدل رواتب القطاع بنسبة 18% مقارنة بالربع الأول من عام 2018.
يذكر أن 5 جهات حكومية وقّعت مذكرة تعاون لتوظيف 80 ألف مواطن ومواطنة في أكثر من 8 مهن في قطاعي المقاولات والعقار، وذلك بدايةً من العام الجاري وحتى نهاية عام 2020.
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