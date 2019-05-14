شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مهم من «أرامكو» بعد الهجوم الإرهابي على محطتين لضخ النفط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أكدت شركة أرامكو عدم وقوع إصابات إثر الهجمات الإرهابية على محطتين لضخ النفط وسط المملكة.

وأضافت الشركة أن إيقاف ضخ النفط في خط الأنابيب المتضرر من الهجوم الإرهابي جاء كإجراء احترازي، مشيرة إلى أن إمداداتها من النفط الخام والغاز لم تتأثر نتيجة الحادث الإرهابي.

ومن جهة أخرى نقلت “رويترز” عن مسؤول في أرامكو تأكيده عزم السعودية زيادة إمدادات النفط لأوروبا بنحو 3 ملايين برميل.