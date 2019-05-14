شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مهم من «أرامكو» بعد الهجوم الإرهابي على محطتين لضخ النفط والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أكدت شركة أرامكو عدم وقوع إصابات إثر الهجمات الإرهابية على محطتين لضخ النفط وسط المملكة.
وأضافت الشركة أن إيقاف ضخ النفط في خط الأنابيب المتضرر من الهجوم الإرهابي جاء كإجراء احترازي، مشيرة إلى أن إمداداتها من النفط الخام والغاز لم تتأثر نتيجة الحادث الإرهابي.
ومن جهة أخرى نقلت “رويترز” عن مسؤول في أرامكو تأكيده عزم السعودية زيادة إمدادات النفط لأوروبا بنحو 3 ملايين برميل.
كانت هذه تفاصيل خبر بيان مهم من «أرامكو» بعد الهجوم الإرهابي على محطتين لضخ النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.