شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين حسابين جديدين لأمن الدولة على «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: أعلنت رئاسة أمن الدولة عن تدشين حسابين رسميين لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لينضما إلى نوافذ الرئاسة على جمهور الشبكات الاجتماعية. ودعت الرئاسة الجمهور لمتابعتها على حسابها الناطق باللغة العربية، وحسابها الثاني الناطق باللغة الإنجليزية. Advertisements يذكر أن أمن الدولة تمتلك حساباً على “تويتر” لتوعية الجمهور وتحذيرهم من مخاطر الخطاب المتطرف، وهو حساب الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة. الحساب الجديد باللغة العربية الحساب الجديد باللغة الإنجليزية

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