شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال طلبات سفر المواطنين لليمن.. إليك الشروط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

بدأت إمارات مناطق «عسير ونجران وجازان» استقبال طلبات المواطنين الراغبين في زيارة اليمن، بعد أن تم حظر السفر مع بدء عملية عاصفة الحزم، لأسباب تتعلق بسلامة المواطنين، وإبعادهم عن مناطق الصراع.

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وبحسب «الوطن» فإن القرار جاء بسبب حالة الاستقرار التي تشهدها المحافظات المحررة، فضلا عن مراعاة الجوانب الإنسانية والعائلية التي تربط بين كثير من الأسر السعودية واليمنية.

واشتملت الشروط المنظمة للسفر على ضرورة رفع الطلب قبل 15 يوماً من الرحلة، وإرفاق نسخة من الهوية الوطنية والجواز، وألا تتجاوز مدة الزيارة 3 أشهر من تاريخ المغادرة، مع التعهد بعدم الوجود في مناطق الميليشيات.

وأرجع مختصون قرار فك الحظر على سفر السعوديين لليمن إلى حالة الاستقرار التي تشهدها المحافظات المحررة، مثل حضرموت، المهرة، عدن، ومأرب. وكذلك مراعاة للجوانب الإنسانية والمتمثلة في العلاقات العائلية التي تربط بين الكثير من الأسر السعودية واليمنية.