شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الدولة: استهداف محدود لمحطتي الضخ البترولية بمحافظتي الدوادمي وعفيف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرح المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة، بأنه ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 9 / 1440هـ حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض. Advertisements وقد باشرت الجهات المختصة مسؤولياتها بالموقعين. وسيتم الإعلان لاحقاً بأي مستجدات. مواد ذات صلة: وزير الطاقة يكشف ملابسات الهجوم على محطتي ضخ النفط

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