انت الان تتابع نيابة السودان تتهم عمر البشير بقتل المتظاهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عمر البشير

قررت النيابة العامة بالسودان، توجيه اتهاما للرئيس السابق عمر البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين. ووفقا لبيان النيابة العامة، اليوم الاثنين، وجهت النيابة اتهاما للرئيس السابق عمر البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة، وذلك في بلاغ مقتل بابكر عبد الحميد الذي قتل في الأسبوع الرابع للإحتجاجات في السودان المطالبة برحيل نظام الإنقاذ، بمنطقة بري. وجهت النيابة العامة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية، بالإسراع في إكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة.

وقال البشير في 21 يناير الماضي في خطاب جماهيري بولاية النيل الابيض، إن "الطبيب (بابكر عبد الحميد) الذي قتل في بري الخميس الماضي، قتل من داخل المظاهرات بسلاح غير موجود لدى قوات الشرطة ولا الجيش ولا السودان"، بحسب "سبوتنيك" الروسية.وكلفت أسرة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، 4 محامين بينهم رئيس البرلمان

Advertisements