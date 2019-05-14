مطالبات بعزلة اقتصادية لجيش ميانمار.. هكذا انتقم من الروهينجا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي من جديد، عادت أزمة الروهينجا تتصدر عناوين المنظمات الحقوقية والإنسانية، حيث حثت بعثة تقصي الحقائق بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الدول على قطع تعاملاتها التجارية مع جيش ميانمار، كجزء من الجهود الرامية إلى محاسبته على انتهاكاته لحقوق الأقليات العرقية بالبلاد.

وذكرت البعثة الأممية، في بيان أصدرته الثلاثاء، أنه لم يتم إحراز أي تقدم تجاه حل الأزمة المتعلقة بأقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار.

وقال عضو البعثة، كريستوفر سيدوتي، في البيان، إنه نظرًا لخطورة الانتهاكات الماضية والمستمرة، يجب إيلاء اهتمام بالروابط المالية والاقتصادية والسياسية لجيش ميانمار، لتهديد من وما يجب استهدافه ونتمكن من قطع الإمدادات المالية عنه، كوسيلة لزيادة الضغط والحد من العنف.

كما نقل البيان عن مرزوقي داروسمان، رئيس البعثة المعنية بميانمار، قوله إن وضع أزمة الروهينغيا في حالة جمود تام.

وخلصت البعثة الأممية إلى أن جيش ميانمار ارتكب فظائع وانتهاكات بحق العديد من الجماعات العرقية التي تعيش داخل البلاد.

ومنذ أغسطس 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينجيا في أراكان.

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وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف من الروهينجيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء قرابة مليون منهم إلى بنجلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينجيا مهاجرين غير نظاميين من بنجلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم.‎

والروهينجا هم أقلية عرقية مسلمة، في دولة ميانمار ذات الأغلبية البوذية، وهم أكثر الأقليات المضطهدة في العالم، ويمثل المسلمون فيها نحو 15 بالمئة على الأقل من تعداد ميانمار البالغ 60 مليون نسمة. بينما يعيش حوالي 1.1 مليون شخص من عرقية الروهينجا في ولاية راخين لكنهم محرومون من المواطنة ويواجهون قيودا حادة في السفر.

ويتحدث الشعب الروهينجي لغة خاصة به وهي اللغة الروهنجية وهي تعتبر لغة "هندو-أوروبية" مرتبطة بلغة "شيتاجونج" المستخدمة في دولة "بنجلاديش" القريبة من بورما، حيث نجح علماء الروهنجيا في كتابة لغتهم بالنصوص المختلفة مثل العربية والحنفية والأردية والرومانية والبورمية، والمستمدة من اللغة العربية.

يذكر أن اضطهاد الروهينجا يرجع بسبب رفض الغالبية البوذية الاعتراف بهم، أي بكونهم يشكلون أقلية عرقية مميزة داخل ميانمار، إذ يدّعون بدلًا من ذلك أن الروهينجا ينحدرون من أصل بنغالي ووجودهم داخل ميانمار ما هو إلا نتاج لحركة الهجرة غير الشرعية..