هدمها الاحتلال 144 مرة.. ماذا تعرف عن قرية العراقيب الفلسطينية (صور)

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي للمرة 144 وقبل ساعات أصر الاحتلال الإسرائيلي على هدم قرية فلسطينية تقع في بئر السبع.

وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب الفلسطيني المحتل للمرة الـ144.

وقال الناشط سليم العراقيب في تصريحات صحفية إن جرافات الهدم الاحتلالية مدعومة بسيارات وعناصر الشرطة والقوات الخاصة "يوأب" اقتحمت القرية صباح اليوم وأخرجت الأهالي في ظل أجواء الحر والصيام، ثم هدمت منازل القرية بالكامل.

وذكر أن قوات الاحتلال اعتدت على سكان القرية أثناء رفضهم الخروج من المنازل، وحاولت اعتقال عدد منهم قبل أن تأتي على المنازل.

وتعتبر قرية العراقيب واحدة من أكثر من 45 قرية فلسطينية تريد "إسرائيل" مصادرة أراضيها لصالح مشاريع استيطانية وتهجير سكانها وتجميعهم في قرية واحدة تسمى "شقيب السلام"، وهي من أجل ذلك تواصل هدم القرية كلما بنى أهلها المنازل كل عدة أسابيع.

ومؤخرًا اعتقلت قوات الاحتلال شيخ القرية صياح الطوري (68 عاما) وحكمت عليه بالسجن لعدة أشهر لدوره بالتصدي وإفشال مخطط هدم القرية.

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يذكر أن العراقيب هي قرية فلسطينية تقع في شمال مدينة بئر السبع في صحراء النقب جنوب فلسطين، وتعد واحدة من 45 قرية عربية في النقب لا تعترف إسرائيل بها..

ويعيش في القرية قرابة 700 شخص، تشكل الأغنام والمواشي مصدر رزقهم الوحيد، نتيجة لطبيعة الأرض الصحراوية التي تفتقر إلى جميع الخدمات المختلفة، كما يعيش المواطنون ببيوت من الصفيح، وأخرى عبارة عن خيام

وتعرضت القرية للهدم بشكل كامل من قبل الجرافات الإسرائيلية لأول مرة عام 2010م، حيث هدمت أربعين منزلاً وأخلت نحو ثلاثمائة من سكانها، بحجة البناء دون ترخيص .

فعاود سكان القرية بناءها من جديد لعدة مرات، ليتم هدمها مرة بعد أخرى، كان آخرها هدم جميع منازلها للمرة التاسعة عام 2011م، حيث هدمت الخيم التي نصبها أهالي القرية ودمرت 35 منزلاً أعاد الفلسطينيون بناءها بعد أن هدمتها الجرافات الإسرائيلية.

وحسب حصيلة 2015 فقد هدمت القرية 90 مره، وتم هدمها للمرة 112 لعام 2017، قبل أن تصل للمرة 144 اليوم.