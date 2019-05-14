لضمان صيام آمن للحامل.. لا تهملي هذه النصائح في رمضان

تحتاج الحامل في شهر رمضان لتغذية مناسبة لتحمي نفسها وجنينها وتتجنب مضاعفات الصيام مثل الغثيان، والدوار، والرجفة، وغيرها من الأعراض الشائعة بين النساء الحوامل اللواتي لا يعانين من أمراض مزمنة تحول دون صيامهن.

لو كنت تتمتعين بصحة جيدة ولا تعانين أي مضاعفات صحية، يمكنك متابعة روتين حياتك اليومية في الشهر الفضيل دون تعديل باستثناء الحرص على أخذ قسط كافٍ من الراحة، بهذه العبارة تحدثت أخصائية التغذية رؤى المصري في حوار مع 24 عن نصائح الحمل الصحي.

وشدّدت على أهمية اهتمام الحامل بتغذيتها عند الصيام حتى لا تصاب بمضاعفات خطيرة يمكن تجنبها، بهذه النصائح المهمة:

تناول وجبة الإفطار على دفعات بدل تناولها دفعة واحدة.

شرب الكثير من السوائل بين السحور والفطور بمعدل لا يقل عن لترين يومياً.

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تأخير وجبة السحور قدر المستطاع للتقليل من الجوع وشحن الطاقة خلال اليوم.

تناول البروتينات الحيوانية سهلة الهضم، مثل اللحوم الحمراء، والدجاج، والسمك والبيض.

الإكثار من الفاكهة الغنية بالألياف والمياه، على حساب الحلويات المقلية، كثيرة السعرات، وقليلة الفوائد.

تقليل الأطعمة الغنية بالملح مثل المخللات لأنها تزيد احتباس السوائل في الجسم.