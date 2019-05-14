هل يساعد الكركديه على خفض ضغط الدم

يمكن التقليل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم عن طريق إجراء بعض التغييرات في النظام الغذائي أو نمط الحياة، وبحسب خبراء التغذية يمكن تجنب أعراض ارتفاع ضغط الدم عن طريق إضافة شراب الكركديه إلى نظامنا الغذائي.

ويساعد شراب الكركديه على خفض ضغط الدم لأنه غني بالأنثوسيانين وهو نوع من أنواع عنصر الفلافونويد الذي يحسن وظيفة الأوعية الدموية.

ويُنصح باختيار الشراب المصنوع من أزهار الكركديه ذات اللون الأرجواني الداكن للحصول على أفضل النتائج فيما يخص ضخط الدم.

وبما أن الكركديه شراب حامض الطعم، فمن الأفضل أن يتم تحليته بالمحليات الطبيعية، وتناوله مثلجاً مع عصير الرمان المنعش في فصل الصيف.

وبحسب الخبراء فإن أنواعاً أخرى من الفاكهة والخضار يمكن أن تساعد في تخفيض ضغط الدم بما في ذلك عصير الشمندر، لأنه يحتوي على نسبة عالية من النترات، وهي عنصر غذائي يساعد على إنتاج المزيد من أكسيد النيتريك الذي يساعد في تمدد الأوعية الدموية، وبالتالي خفض ضغط الدم بحسب ما ورد في صحيفة إكسبرس البريطانية.