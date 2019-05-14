تجنّبي هذه الأشياء أثناء التخطيط للحمل

خلال فترة التخطيط للحمل عليك الاعتناء بصحتك مثل الحامل، ويشمل ذلك: التغذية المتوازنة والصحية، وتناول الفيتامينات، والنوم الجيد، والنشاط البدني والتمارين. وتذكّري أن كلاً من الوزن الزائد والنحافة لا يساعدان على حدوث الإخصاب.

المشي يومياً لمدة 30 دقيقة، والنوم الجيد، وتناول فيتامينات الحمل عوامل تساعد على حدوث الإخصاب التغذية. ستحتاجين إلى تقييم الطبيب لمعرفة إذا ما كان وزنك صحياً أم عليك خفضه قليلاً أو زيادته قليلاً لتحقيق هذا الشرط. وفي كل الأحوال عليك الابتعاد عن: المخبوزات الجاهزة واللحوم المصنّعة والحلوى الغنية بالدهون والسكريات. وتناول الحبوب الكاملة كالأرز البني والخبز الأسمر، والبقول، والمكسرات، وزيت الزيتون، والأسماك.

التمارين. المشي يومياً لمدة 30 دقيقة من الأنشطة البدنية التي يمكنك الالتزام بها. إلى جانب ذلك تساعد السباحة وتمارين اليوغا، وتمارين الأيروبك التي يمكنك القيام بها في الصالة الرياضية (الجيم) على تحسين الدورة الدموية، وتحسين فرص الإخصاب، وكذلك فرص الولادة الطبيعية.

التوتر. لا تعمل زيادة التوتر في صالح التخطيط للحمل، لأن ارتفاع هرمون الكورتيزول يؤدي إلى خلل في توازن الهرمونات قد يؤثر على الدورة الشهرية. كما أن نقص النوم من العوامل التي تؤثر بقوة على توازن الهرمونات، وعلى فرص الإخصاب.