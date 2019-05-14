طرق العناية بالشعر في الصيف

مع بدء فصل الصيف يحتاج الشعر إلى العناية والاهتمام، حيث إن الشعر يتعرض إلى حرارة الشمس مما يصيبه بالجفاف والتساقط والتقصف، ولهذا يجب التعرف على طرق العناية بالشعر خلال الصيف، وأهم النصائح للاهتمام به، مع التعرف أيضا على كيفية العناية بالشعر الجاف والمتساقط والتي نرصدها لكم فيما يلي، وفقا للعين الإخبارية.

طرق العناية بالشعر خلال الصيف:

1. شرب الماء

لا بد من شرب الماء خلال اليوم بمعدل 8 أكواب يوميا، حيث إن الماء يحافظ على الجسم والشعر من الجفاف، ويساعد على جعل الشعر لامعا وصحيا.

2. الابتعاد عن أشعة الشمس

عليك الحفاظ على صحة الشعر من خلال حمايته من أشعة الشمس، وعدم التعرض إليها أثناء فترة الظهيرة، والحرص على ارتداء قبعة أو وشاح لحماية الشعر من الجفاف.

3. استخدام الزيوت الطبيعية

استخدام الزيوت الطبيعية وتدليك الشعر بها يساعد في الحصول على شعر صحي، ومن أمثلة هذه الزيوت زيت الزيتون وزيت الجوجوبا، وزيت اللوز الحلو وزيت الأرغان، وهذا من خلال تدليك الشعر بها وتركها على الشعر لمدة نصف ساعة وغسلها بعدها.

4. استخدام واقٍ للشعر

يوجد أنواع من منتجات الشعر للوقاية من أشعة الشمس، والتي يمكن استخدامها للتقليل من الضرر الذي يصيب الشعر خلال فصل الصيف الناتج عن أشعة الشمس، ولكن يجب التأكد من جودة هذه المنتجات قبل استخدامها حتى لا تتسبب في ضرر للشعر.

5. غسل الشعر

من المهم غسل الشعر بشكل جيد والاهتمام بنظافته حيث يساعد ذلك على تجديد الزيوت الطبيعية لفروة الرأس مما يساعد على نضارة الشعر، وعليك أيضا استخدام أنواع الشامبو الطبيعية، والتي تتناسب مع نوع الشعر.

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6. تقليم أطراف الشعر

حتى يتم نمو الشعر بشكل أفضل خلال الصيف يجب الحرص على تقليم أطراف الشعر كل فترة، وهذا بدوره يساعد على تحفيز نمو الشعر بالشكل الطبيعي، ويساعد أيضا على التخلص من تقصف الشعر.

نصائح للاهتمام بالشعر:

تناول الأطعمة الصحية والتي تحتوي على الفيتامينات والمعادن المميزة، والتي تمد الشعر بكافة العناصر التي يحتاج إليها لنموه، بالإضافة إلى أن الأطعمة الصحية التي تحتوي على الكالسيوم والألياف لها دور في تقوية بصيلات الشعر.

الابتعاد عن استخدام الصبغات التي تحتوي على مواد كيميائية وتتسبب في الكثير من الأضرار بالشعر ومنها التقصف والتساقط، والإصابة بالجفاف، واستبدالها باستخدام الحناء الطبيعية.

الابتعاد عن التدخين والذي يؤثر على الشعر بشكل كبير مما يصيبه بالكثير من المشكلات منها التساقط والجفاف والتقصف.

استخدام المشط المناسب ومن الأفضل أن يكون خشبيا ذا أسنان واسعة حتى يتم تمشيط الشعر بشكل سليم.

كيفية العناية بالشعر الجاف والمتساقط

الابتعاد عن استخدام منتجات الشعر التي تحتوي على المواد الكيميائية مثل السيليكون والكبريتات، والتي تضر بالشعر بشكل كبير مما يؤدي إلى إصابته بالتلف والتقصف والتساقط ويجب الحرص على استبدال هذه المنتجات بالزيوت الطبيعية.

الاستخدام المفرط لمجففات الشعر يؤثر عليه بشكل كبير، وحتى يتم العناية بالشعر الجاف يجب التقليل من استخدام هذه المجففات.

الاهتمام بترطيب الشعر بشكل جيد للحماية من الجفاف والتساقط الذي يصيب الشعر، وهذا من خلال استخدام المكونات الطبيعية التي لا تحتوي على مواد كيميائية.