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ارتفاع الوفيات الناجمة عن أمراض القلب لأول مرة منذ 50 عاما

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كشفت دراسة حديثة أن عدد الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض القلب التاجي ارتفع لأول مرة منذ 50 عاماً بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 75 عاماً، وفقا للعين الإخبارية.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، الإثنين، أن الدراسة التي أصدرتها مؤسسة القلب البريطانية، حذرت من أن أمراض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، والسمنة تلعب دوراً في رفع معدلات الوفيات بين الشباب.

وأوضح الباحثون أن الوتيرة التاريخية في التقدم المحرز وخفض معدلات الوفيات تباطأت إلى حد الثبات، مشيرة إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والدورة الدموية تتزايد بين من هم دون 75 عاماً.

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وأكدوا أن ملايين الأشخاص يعانون أمراضاً غير مشخصة، منها ارتفاع ضغط الدم والسكري، ما يزيد من خطر الإصابة بأزمة قلبية قاتلة أو سكتة دماغية.

وأضاف الباحثون: "هذه العوامل، إضافة إلى النمو السكاني، تعني أن أعداداً متزايدة من الناس يموتون الآن من أمراض القلب والدورة الدموية قبل بلوغهم سن الـ75، أو حتى الـ65".

وأشارت الصحيفة إلى وفاة أكثر من 42 ألف شخص في بريطانيا تقل أعمارهم عن 75 عاماً؛ بسبب أمراض القلب والدورة الدموية، بزيادة قدرها 3% مقارنة بـ41042 حالة وفاة في 2014.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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