واشنطن: أعمال التخريب قبالة سواحل الفجيرة تشير إلى تورط إيران

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واشنطن: قال مسؤول أميركي إن التقييم الأولي إثر تعرض أربع سفن لأعمال تخريبية قبالة سواحل إمارة الفجيرة، يوم الأحد، يشير إلى احتمال تورط إيران في الهجوم الذي استهدف ناقلات النفط.

وكشف المسؤول، أن فريقًا أميركيًا يقوم بالمساعدة على معاينة السفن المتضررة، مشيرًا إلى أن الأدلة المتوفرة لم تقدم حتى الآن إجابات حاسمة بشأن الهجوم.

وأكد أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حذر النظام الإيراني من "عواقب وخيمة" إذا قامت طهران بأعمال عدائية.

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وحذّر ترمب، الاثنين، إيران قائلاً إنها سترتكب "خطأً كبيراً" إذا فعلت شيئاً، في حين تتهم واشنطن طهران بالإعداد "لهجمات" على مصالح أميركية في الشرق الأوسط.

وقال خلال لقائه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض "إذا فعلوا أي شيء، فسوف يتألمون كثيرا".

وتابع "سنرى ما سيحدث مع إيران"، متوقعاً أن تواجه طهران "مشكلة كبيرة (...) إذا حدث شيء ما". وقال "لن يكونوا سعداء".