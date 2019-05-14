المجلس العسكري السوداني: شقيق واحد للبشير معتقل والثاني فرّ إلى تركيا

دبي - بواسطة محمد فارس © اشرف شاذلي الرئيس السوداني عمر البشير خلال تجمع لأنصاره في الخرطوم بتاريخ 9 كانون الثاني/يناير 2019

أعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان الثلاثاء أنّه يعتقل واحداً فقط من أشقّاء الرئيس المخلوع عمر البشير الخمسة وليس اثنين كما كان أعلن سابقاً، مشيراً إلى أن الشقيق الثاني نجح في الفرار إلى تركيا.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كبّاشي للصحافيين "كنّا أعلنّا في 17 نيسان/أبريل اعتقال شقيقيّ الرئيس، عبد الله والعبّاس (...) لكنّ المعلومة لم تكن دقيقة: ذاك اليوم تمّ القبض على عبد الله" فقط.

وأضاف "في اليوم التالي ظهر العبّاس في منطقة حدودية لدولة مجاورة"، مشيراً إلى أنّ السلطات السودانية طلبت من هذه الدولة، التي لم يسمّها، تسليمها شقيق البشير لكنّها رفضت ذلك.

وتابع "بعد ذلك جاءت الأخبار أنّه في تركيا".

ووفق المجلس فإنّ البشير محتجز في سجن كوبر في الخرطوم.

مقتل ضابط و3 محتجين في الخرطوم

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: قاذفة أميركية من طراز بي-52 تحلق من مدرج قاعدة قطر الجوية أظهرت صور تداولتها عدة وسائل إعلامية إقلاع الطائرة الأميركية بي-52 من على مدرج قاعدة العديد الجوية في قطر. وأشارت نفس الوسائل الإعلامية إلى أن الطائرة التي يطلق عليها "الشبح" سوف تنضم إلى القوات الأميركية التي ترابط في المنطقة لمواجهة التهديدات الإيرانية. القاذفة الأميركية بي-52 دخلت الخدمة منذ العام 1955 من القرن الماضي، وتعتبر المهاجم الرئيسي للجيش الأميركي ، وهي مزودة بأنظمة مضادة للطائرات في جزئها الخلفي. وقادرة على حمل صواريخ كروز وأسلحة نووية. للمزيد: شاهد: بعد التهديد الإيراني القاذفة "الشبح" تصل قاعدة العديد في قطر وأكدت واشنطن الأحد إرسال حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لنكولن" إلى منطقة الخليج العربي لوضع حدّ للتهديدات الإيرانية في المنطقة. وكانت إيران قد قررت تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 مع الدول الكبرى، بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق. وقالت إيران إنها ستتراجع عن تنفيذ بعض التزاماتها في الاتفاق النووي إذا لم تحمها القوى العالمية من العقوبات الأميركية، وذلك بعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاق. والرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران ستستأنف تخصيب اليورانيوم بمستويات عالية إذا لم تف بقية الدول الموقعة على الاتفاق، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بتعهداتها بحماية القطاع النفطي والمصرفي بإيران من العقوبات الأميركية في غضون 60 يوما. Euronews (Ar)

شاهد: مشعوذات رومانيات يحاربن الفساد السياسي في بلادهن بالوصفات السحرية لا ينحصر مجال عمل مجموعة من المشعوذات الرومانيات، اللواتي ينتمين إلى نفس الأسرة، على حل مشاكل الناس فقط، إنما أيضاً توسع، ليشمل السياسة في بلادهن والانتخابات الأوروبية التي ستتم بعد نحو أسبوعين! في الفيديو أعلاه تقول الأم التي تعيش مع أسرتها من البنات في شمال العاصمة بوخارست، إنهن يعملن على تحضير وصفة "لتأمين فوز الرجل المناسب في الانتخابات الأوروبية"، على أن يخدم الأخير مصالح الشعب الروماني. وتقول ميهايلا مينكا، إحدى المشعوذات، إنهن في المجموعة يعملن على تحضير"مادة قوية جداً، وستكون جاهزة بحلول الخامس والعشرين من أيار/مايو الحالي". وتضيف مينكا "أن بناتها سيذهبن لرميها على مبنى الحكومة الرومانية، وأن مياهها المسحورة ستنير وتوضح أفكار السياسيين الرومانيين ليتخذوا القرارات المناسبة للشعب الروماني". وتشرح المشعوذة عن طريقة تحضير "الجرعة السحرية" وتقول إن عملية تحضيرها تمّت في منتصف الليل والفجر وعند شروق الشمس، وإنها وبناتها استخدمن الحيوانات والشموع والزهور ومواداً أخرى سرية لا يعرف أحد بها غيرهن من أجل الحصول على نتيجة لهذا العمل الذي بدأن به منذ تاريخ التاسع من أيار/مايو. ودائماً في سياق التورط في السياسة، تبنت المشعوذات مهمة مكافحة الفساد في رومانيا أيضاً، ويقلن إنهن قمن بتحضير سحر رمينه على سياسيين رومانيين، الأول كان "السحر الأبيض" لإنارة عقول رجلين يعملان في السياسة، ولدعم سلطتهما للقتال من أجل الشعب الروماني. أما الثاني فكان تقليداً من "السحر الأسود" وألقته مينكا على السياسيين الذين لا يفون بوعودهم. الهدف من كل هذا السواد؟ تقديم حياة أفضل للرومانيين. وتشير مينكا إلى أن هؤلاء السياسيين سيواجهون المشاكل في حال تصرفوا بعكس الرغبات الرومانية، في حال سرقوا وقادوا البلاد إلى الفقر، سيدخلون إلى السجن أو سيواجهون مشاكل صحية. بلورة سحرية؟ لا لا فيسبوك! غالباً ما رأينا في الأفلام والرسوم المتحركة تلك المشعوذة التي تمتلك بلورة تكشف لها عن المستقبل أو الحاضر أو المستور، ولكن لا يبدو أن مشعوذات رومانيا يمتلكنها، إنما هن يتواصلن مع الزبائن عبر.. فيسبوك. وتقول المشعوذات إنهن قادرات على حل مشاكل الناس الخاصة عن بُعد، وهي غالباً ما تكون مشاكل متعلقة بالجنسانية أو الصحة أو المال. وفي لحظة تصوير المقابلة أعلاه، وهي خاصة بقناة يورونيوز، حول تورط عائلة المشعوذات في الشأن السياسي الروماني، تلقين اتصالاً من زبون في الهند. وتشتهر بلاد أوروبا الشرقية إلى حد ما بالشعوذة، أو السحر، وتقدر أعداد المشعوذات بنحو 4000، وهن يتواصلن مع زبائن في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا. وتشير الابنة، كاساندرا بوزيا، إلى أن فكرة الالتحاق بالإنترنت وتسويق العمل على الشبكة جاءت بها الأجيال الشابة، وتضيف أن أمها لم تواجه أي مشكلة في التأقلم مع ذلك. لا بل أن بوزيا تنوّه إلى أن الإنترنت سمحت لهن بالتواصل مع أناس لم يكن الاحتمال بالتواصل معهم كبيراً نظراً لبعد الجغرافيا بين بوخارست وبلادهم. ورفضت المشعوذات البوح بالمبالغ التي يتقاضينها، ولكنهن قلن إن قراءة وحيدة لطالع أو مشكلة في أوراق التاروت (تشبه أوراق الشدة) لن تكون أرخص من يورواً. وكانت الساحرات الرومانيات قد انضممن إلى مظاهرات ضد الفساد في البلاد، ما سلط الأضواء الإعلامية عليهن. وكانت الحكومة الرومانية قد أقرت فرض ضرائب على مهنة المشعوذين في البلاد، ما أجبر العاملين في قطاع "السحر والشعوذة" على تقديم محصول أرباحهم السنوية إلى الحكومة، وأيضاً على طلب رخصة للممارسة تلك المهن. أيضاً على يورونيوز: شاهد: ساحرات في رومانيا يبعن تعويذات الحب عبر الإنترنت Euronews (Ar)

رحيل دوريس داي عن 97 عاما.. نجومية في الغناء والتمثيل وحلم رقصة لم تكتمل رحلت المغنية والممثلة الأمريكية والناشطة في مجال حقوق الحيوانات، دوريس داي، عن عمر يناهز 97 عاما، اليوم الاثنين، بحسب ما أعلنت مؤسَستها "ذي دوريس داي أنيمال". وتوفيت النجمة، بحسب المؤسسة، في منزلها بمدينة (كارمل) في كاليفورنيا إثر نوبة حادة من الالتهاب الرئوي. النجمة التي بدأت مسيرتها كمغنية، باتت إحدى أعظم الأسماء التي تجتذب الملايين على شبابيك تذاكر السينما، وشاركت كبار النجوم في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، أمثال روك هدسون وكاري غرانت. حلم رقصة لم تكتمل ولدت داي، واسمها بالولادة دوريس فون كابلهوف، في الثالث من نيسان/أبريل عام 1922، في مدينة سينسناتي بولاية أوهايو الأمريكية، وانتقلت إلى كاليفورنيا بعمر 14 عاما لتصبح راقصة هناك. وفي وقت لاحق، تخلّت عن حلم الرقص إثر تعرضها إلى حادث سير أدى إلى كسر في قدمها اليمني، فبدأت بسن الـ16 تركّز على الغناء. ولمع اسم داي إثر سلسة من الأفلام الرومانسية، مثل "بيلو توك"، والذي رُشحت عن دورها فيه لنيل الأوسكار، وأيضا "ذات تاتش أوف مينك" و"ذي ثريل أوف إت أول". كما اُشتهرت بأغان حققت نجاحات كبيرة، مثل أغنية "كي سرا سرا" من فيلم "ذي مان هو نيو تو ماتش". واقع مؤلم.. ثم انفراج لكن حياة الراحلة الواقعية لم تكن تعكس صورتها كنجمة، إذ تزوجت أربع مرات انتهت ثلاث زيجات منها بالطلاق والرابعة جعلت منها أرملة. كما عانت داي من انهيار عصبي وتعرضت لمشاكل مادّية كبيرة بعد أن أهدر أحد أزواجها أموالها. لكنها عادت إلى مسار النجاحات والحظ في السبعينيات، بعد أن ربحت 22 مليون دولارا أمريكيا كتعويضات من شركة محاماة ومن أشخاص آخرين أساءوا إدارة أموالها. نجاح آخر تمثّل في العرض التلفزيوني (دي دوريس داي شو)، والذي استمر على مدى أربعة مواسم وحقق انتشارا واسعا. للمزيد على يورونيوز: رحيل الممثلة المصرية محسنة توفيق عن عمر يناهز 79 عاما وفاة الممثل بيتر مايهيو عملاق "حرب النجوم" وصاحب دور تشيوباكا الشهير وإثر اعتزالها الغناء والتمثيل، ركزت داي على مؤسستها التي تُعنى بحقوق الحيوانات "ذي دوريس داي أنيمال"، ومن خلالها ساعدت الحيوانات التي تُساء معاملتها، حتى أن منزلها في كارمل كان مليئا بالكلاب والقطط التي والتي كانت غالبيتها من الحيوانات الضالة. وبقيت داي بعيدة عن الأوساط الفنية والاستعراضية لأكثر من 20 عاما، إثر قبولها تكريما عن مجمل أعمالها من منظمي (غولدن غلوب) في عام 1989، ولكنها أصدرت شريطا موسيقيا عام 2011، ذهبت عائدات مبيعاته لمؤسسة الحيوانات. Euronews (Ar) 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO مقتل ضابط و3 محتجين في الخرطوم Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

والإثنين أعلن مكتب المدعي العام السوداني أنّه تم توجيه اتّهام إلى البشير بقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظامه وأدت إلى الإطاحة به في 11 نيسان/أبريل.

وأوضح المكتب أنّ التهم صدرت في سياق التحقيق في مقتل الطبيب بابكر عبد الحميد في منطقة بري بشرق العاصمة الخرطوم.

وقُتل 90 شخصاً في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات بعد اندلاع التظاهرات في كانون الأول/ديسمبر، وفق ما ذكرت الشهر الماضي لجنة للأطباء مرتبطة بتجمّع المهنيين.

أما الحصيلة الرسمية للقتلى فبلغت 65 قتيلا.

وليل الإثنين قتل ضابط سوداني وخمسة متظاهرين في إطلاق نار وقع في محيط ساحة الاعتصام في الخرطوم بعيد إعلان قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري الحاكم التوصّل إلى اتّفاق على تشكيل "مجلس سيادي".