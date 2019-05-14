شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة داخلية لبنان: نزع سلاح حزب الله قرار إقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ريا الحسن الحفار، التى كانت أول وزيرة مالية فى لبنان فى 2009، وأول امرأة تقود وزارة الداخلية فى تاريخ لبنان فى يناير 2019 بحكومة الرئيس سعد الحريرى، أن نزع سلاح جزب الله قرار بديهى ويدخل فى إطار البديهة الدفاعية، واليوم حزب الله هو جزء لا يتجزأ عن النسيج الاجتماعى فى لبنان.

وأكدت فى مقابلة مع صحيفة "عكاظ" السعودية، أن وجود سلاح بشكل غير رسمى فى الداخل هو حالة لا يجب أن تستمر، وبالتأكيد هذا الأمر يشكل مصدر قلق للكثيرين من الفئات اللبنانية، ولكن معالجة هذه القضية يجب أن تتم ضمن إطار إقليمى.

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وتابعت ما نريد أن نقوله اليوم هو أن الجيش والقوى الأمنية الرسمية هى التى تقوم بحفظ الأمن، وأن أى نشاطات خارج هذا الإطار لحزب الله فى الداخل السورى على وجه التحديد نحن لسنا معنيين بها، بشكل مباشر لأن الحل ليس فى أيدينا فهذه المسألة تدخل نطاق قرار إقليمى لحل سلاح حزب الله.

واعتبرت ريا الحسن الحفار التى كانت أول وزيرة مالية فى لبنان فى 2009 أن وصول 4 نساء فى قيادة وزارات مهمة وليس فى مناصب نمطية مرتبطة عادة بالنساء يعد انجازا كبيرا للمرأة اللبنانية.