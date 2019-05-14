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الأمير على بن الحسين يرحب بنجوم فيلم علاء الدين فى الأردن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زخم عالمى كبير، استعدادا لطرح الفيلم العالمى علاء الدين، بطولة النجم الكبير ويل سميث، فى انتظار الفيلم الشهير، والمقرر عرضه يوم 24 من شهر مايو الجارى.

 

ورحب الأمير على بن الحسين، رئيس اتحاد كرة القدم الأردنى، بحضور نجوم الفيلم الشهير للأردن، للترويج له، وعلى رأسهم النجم الأسمر ويل سميث، ومينا مسعود.

 

وقال الأمير على بن الحسين "ديزنى، جاى ريتشى، ويل سميث، ناعومى سكوت، مينا مسعود، وكل طاقم العمل الذى عملوا بجد، شكرا لكم على إعادة علاء الدين لموطنه".

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وكانت شركة Disney للإنتاج الفنى والسينمائى قد أعلنت أنها تقوم بإعادة إنتاج الفيلم الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلم الرسوم المتحركة، الذى طرح تجاريا عام 1992.

 

يذكر أن فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل الكندى المصرى الأصل مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية Aladdin، والنجمة نعومى سكوت فى دور Jasmine حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie.

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