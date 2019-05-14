مستشار ملك البحرين: استهداف خط أنابيب بالسعودية هدفه الإخلال بإمدادت النفط عالميا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نبيل الحمر، المستشار الإعلامى للملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك البحرين، أن الهجوم الإرهابى الذى استهدف خط أنابيب للنفط فى السعودية، يهدف للإخلال بإمدادات النفط العالمية، معيدا نشر تصريحات وزير الطاقة السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح.

وقال الحمر: "أعلن وزير الطاقة السعودي عن استهداف محدود لمحطتي ضخ لخط أنابيب في هجوم إرهابي استهدف خط الأنابيب الرابط بين المنطقة الشرقية، وأضاف أن استهداف خط الأنابيب بطائرات درون يهدف للإخلال بإمدادات النفط العالمية".



مستشار ملك البحرين

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أكد بأنه ما بين السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء التاسع من شهر رمضان المبارك الموافق 14 مايو 2019، تعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات "درون " بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه،بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة.

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وبحسب وكالة واس السعودية، قد قامت أرامكو السعودية بإيقاف الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.