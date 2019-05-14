الصومال.. 4 قتلى في تفجير انتحاري وسط مقديشو

مقديشو/ نور جيدي/ الخليج 365

قتل 4 أشخاص، الثلاثاء، في تفجير انتحاري نفته حركة "الشباب" ضد مركز حكومي وسط العاصمة الصومالية مقديشو، بحسب مصدر أمني وشهود عيان.

وفي تصريح للأناضول، قال مصدر بالشرطة، إن انتحاريا فجّر سيارة مفخخة داخل مقر ناحية "ورطيغلي"، ما أدّى إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف العاملين.

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن حصيلة الضحايا الأولية تشير إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

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من جهته، أفاد أحد شهود العيان للأناضول، إنه رأى 4 جثث ملقاة في مقر الناحية.

وأكد المصدر أن عدد المصابين بلغ نحو 10 أشخاص على الأقل، مشيرًا أن بينهم موظفين حكوميين.

ولم يصدر عن الجهات الرسمية أية بيانات حول الهجوم، فيما تبنت حركة "الشباب" مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت الحركة في بيان نشرته عبر حساب لها على "تويتر"، إن العملية قتلت عددا من المسؤولين الحكوميين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.