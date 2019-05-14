واجبنا نحن الشعب نحو الجنود

صحيفة الخليج الإلكترونية

كلٌ له حقوق وعليه واجبات.. بحسب دوره وما يقدمه لمن حوله..

ومن أولى ممن يقدم الأمان والحماية.. ومن أسمى ممن يهب لك حياته لـتسكن وتطمئن..

لا نختلف بأن الأمان هو أعلى قيمة للإنسان وهي تُقدم بأغلى ثمن, راحته وربما روحه..

فمن يأخذ على عاتقه تقديمها ويدفع هكذا ثمن, له علينا كل الحقوق وله منا أي واجب يحتاج..

الجنود يحمون الشعب والوطن.. أي أن لهم حقوق علينا نحن الشعب وليس على الدولة فقط!

فلا يكفي جُل تقديرنا وخالص شكرنا.. وحتى الدعاء رغم عظمته .. لا يفيهم حقهم..

وأنا لا أعرف أعظم من الدعاء ولكنني أعرض التساؤل.. دعوة لنفكر سوياً بأفكار نعبر فيها عن امتناننا لهؤلاء الأبطال ونبتكر طرق لتوفير احتياجات أسرهم أيضاً, فهم أصبحوا بمقام أسرنا بمجرد أن قدموا لنا وللوطن قطعة منهم.. والذين قد لا يحتاجون شيئاً مادياً بقدر ما يحتاجون رؤية ما يمثل تقديرنا لتضحيتهم بفلذات أكبادهم, وبالمقابل حاجة الجنود لمعرفة أن كل المجتمع يهتم بأسرهم اهتماماً فعلياً.

مثل أن يساعد التجار في الدعم المادي, أو أهل الفن والأدب في الدعم المعنوي فما المانع في الترفيه عن أنفسهم في بعض الأوقات ليجددوا من طاقتهم في تلك الأجواء المؤلمة التي لا تحتاج لوصف.

مثل أن تقوم الجهات المختصة أو حتى الأفراد كلُ في مجاله بما يحفزهم نفسياً بطرق ممتعة أو جسدياً بأساليب مبتكرة فيها نفع وتنفيس في نفس الوقت وربما مساعدة ذويهم وتهيئتهم نفسياً في محنتهم.

مثل أن تُنشأ جمعية أو مجموعة متطوعة تهتم بأمور أبطالنا ومتابعة شئونهم وتقديم ما يسعدهم بمختلف الوسائل, ويكون التبرع بالمال أو العلم أو الوقت.. كل فرد بقدر استطاعته..

وبهذا الشرف فليتنافس المتنافسون.

Advertisements

بقلم

هيفاء الدخيل