الراشد: #الهلال هو من سرب خطاب #الفيفا

صحيفة الخليج الإلكترونية أكد الإعلامي والناقد الرياضي بندر الراشد أن نادي الهلال هو من سرب خطاب الفيفا. وقال الراشد عبر برنامج الديوانية أن الهلال كان يهدف من تسريب الخطاب إسكات الجمهور وابعادهم عن توجيه الإنتقاد للنادي.

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